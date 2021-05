Calciomercato Milan, Pioli in bilico | L’erede dalla Francia

Calciomercato Milan, in discussione la posizione di Pioli: decisivo l’accesso in Champions, il sostituto può arrivare dalla Francia









La vittoria con il Benevento ha dato ossigeno al Milan in una corsa Champions diventata improvvisamente complicata. Ora, lo scontro diretto con la Juventus che può essere cruciale per entrambe. Domenica sera all’Allianz Stadium il Diavolo si gioca tutta una stagione e con la squadra anche Stefano Pioli, autore di una grande cavalcata fin qui, ma con un calo nel girone di ritorno che ha aperto qualche dubbio sul suo futuro in rossonero.

Calciomercato Milan, per il dopo Pioli sale Galtier

‘La Stampa’ ribadisce la grande fiducia nel tecnico da parte di Paolo Maldini e da parte di tutta la rosa, compreso Ibrahimovic, totem indiscusso dello spogliatoio. Ma le considerazioni societarie potrebbero essere diverse, se alla fine non arrivasse l’agognato piazzamento tra le prime quattro in classifica. Così, il Milan si guarda intorno alla ricerca di un eventuale sostituto. Lontano De Zerbi, anche perché cercato da Fiorentina e Shakhtar Donetsk come raccontato da Calciomercato.it. Il nome caldo fatto dal quotidiano torinese è quello di Christophe Galtier, tecnico che con il Lille sta tentando l’impresa di vincere la Ligue 1 e finito nel mirino anche del Napoli.