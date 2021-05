Calciomercato Milan, addio Donnarumma: accordo con il portiere

Gianluigi Donnarumma non ha ancora dato una risposta al Milan e il suo futuro resta tutto da scrivere. Nel frattempo dalla Francia, confermano che i rossoneri hanno trovato un accordo con il Lille







Bisognerà aspettare il termine della stagione per conoscere il futuro di Gianluigi Donnarumma. Paolo Maldini ha rimandato ogni discorso sui rinnovi: il Milan deve concentrarsi sul finale di stagione, che vale la Champions League. E’ evidente che una qualificazione alla competizione europea più importante può spingere il portiere campano a dire sì ai rossoneri. L’offerta del Milan, però, difficilmente cambierà: Gazidis e Maldini non dovrebbero migliorare la proposta di 8 milioni di euro netti a stagione.

In questi giorni vi abbiamo parlato del forte interessamento da parte della Juventus, che chiaramente deve cedere Szczesny per far spazio a Donnarumma. Il Milan però non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato.

Calciomercato Milan, tutto fatto per Maignan

Dalla Francia confermano che il Milan ha trovato un accordo per Mike Maignan. E’ il francese del Lille il dopo Donnarumma. L’accordo – conferma RMCSport – sarebbe stato trovato sui 15 milioni di euro più 1,5 di bonus. Per l’estremo difensore, che continua ad essere corteggiato anche dal Borussia Dortmund, è pronto un contratto di cinque anni. E’ chiaro che il via libera per Maignan potrà arrivare una volta che la trattativa per Donnarumma sarà definitivamente saltata. L’italiano resta, infatti, ancora la prima scelta.