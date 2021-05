Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | "Al 99% sarà bianconero"

Importante annuncio sul futuro di Manuel Locatelli, obiettivo di calciomercato della Juventus. Tutti i dettagli

C’è il nome di Manuel Locatelli in cima alla lista degli obiettivi della Juventus per il prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista del Sassuolo è un ‘pallino’ di Pirlo e mette tutti d’accordo anche nella società bianconera. Con ogni probabilità, dunque, Paratici affonderà presto il colpo per portare l’ex Milan a Torino. In questo senso, arrivano importanti conferme sul fronte Locatelli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, l’annuncio: “Al 99% Locatelli sarà della Juventus!”

Intervenuto sul canale Twitch di ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha annunciato: “Da ciò che mi dicono dalla cerchia operativa del Sassuolo e persone vicinissime a Carnevali, Manuel Locatelli sarà al 99% un nuovo giocatore della Juventus“. Importanti conferme, dunque, sul colpo Locatelli da parte del club bianconero. Si attendono ora ulteriori riscontri e aggiornamenti a riguardo. In ogni caso, sono settimane decisive anche sul fronte Locatelli. Vi terremo aggiornati.