Zinedine Zidane in bilico dopo l’eliminazione del Real Madrid in Champions League. Gli spagnoli pensano ad Allegri con l’addio del tecnico francese

Il Chelsea domina tra le mura amiche di Stamford Bridge e conquista il pass per la finalissima di Champions League. Eliminazione senza appello invece per il Real Madrid di Zinedine Zidane, che si aggrappa adesso alla Liga per salvare una stagione che altrimenti risulterebbe fallimentare per i ‘Blancos’. Il futuro di ‘Zizou’ a Madrid si fa sempre più nebuloso, con il tecnico francese che rimane in orbita Juventus in caso di divorzio con Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Jacobelli: “Allegri prima soluzione. CR7 vuole chiudere allo Sporting”

Juventus, Allegri sulla lista del Real Madrid per il dopo Zidane

Zidane è da tempi non sospetti nei desideri di Andrea Agnelli, che già dopo la separazione con Allegri aveva sondato il terremo per l’ex fantasista transalpino prima del ritorno di quest’ultimo al Real. Il futuro di ‘Zizou’ potrebbe comunque intrecciarsi con il ritorno in panchina del tecnico livornese, nome caldo sul taccuino del numero uno della Juve con un possibile e nuovo ribaltone alla guida della ‘Vecchia Signora’. Allegri non sarebbe però solo nei radar dei bianconeri per un eventuale bis sulla panchina dell’Allianz Stadium. Il presidente Florentino Perez starebbe pensando infatti al mister toscano se dovesse consumarsi a fine stagione l’addio con Zidane. Allegri – come riporta il portale ‘Fichajes.net’ – rientrerebbe in una ristretta lista di candidati insieme a Raul (attuale allenatore del Castilla) e Gallardo (al momento al River Plate) se ‘Zizou’ dovesse terminare la sua avventura a Madrid.

Il futuro di Allegri si intreccerebbe così tra un ritorno alla Juventus e il Real Madrid, con Florentino Perez che già nell’estate 2018 aveva pensato al livornese dopo il primo divorzio di Zidane con i ‘Blancos’.