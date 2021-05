Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con i principali temi del momento tra campo e calciomercato

Torna un nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG su tutti i canali social di Calciomercato.it, per parlare di tutti i principali temi di giornata. José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma: uragano Special One sulla Capitale. Daremo anche aggiornamenti sul big match tra Juventus e Milan di domenica. In Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Daniele Trecca. Inoltre avremo Giorgio Musso, in collegamento dalla ‘Continassa’, e Francesco Iucca da Trigoria. Come ospite avremo Alvise Cagnazzo, giornalista del ‘Daily Mail’, e Xavier Jacobelli, direttore di ‘Tuttosport’.