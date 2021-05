Serie A, le date della prossima stagione | La Coppa Italia cambia format!

Sono state decise le nuove date della Serie A 2021-2022. Cambia anche il format della Coppa Italia: tutti i dettagli

Via il prossimo 22 agosto, con l’ultima giornata fissata per il 22 maggio 2022. Nel Consiglio di Lega odierno sono state decise le nuove date della prossima stagione di Serie A. La pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La novità più importante riguarda però la Coppa Italia: la nuova formula prevede solo 40 squadre partecipanti (20 di A e 20 di B), con inizio fissato per il prossimo 15 agosto e subito 12 squadre di Serie A impegnate. Fino alla stagione in corso le squadre partecipanti erano complessivamente 78: 9 dalla Serie D, 29 dalla Lega Pro, 20 dalla Serie B e 20 dalla Serie A.