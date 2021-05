Walter Sabatini ha parlato del colpo Mourinho alla Roma e del futuro di Edin Dzeko, oltre che di un talento come Vignato

Il colpo Mourinho ha fatto il giro del mondo. In tanti hanno detto la propria sul ritorno in Italia dello Special One, dagli ex Inter dello storico Triplete agli ex Roma come Walter Sabatini. Proprio l’attuale direttore tecnico del Bologna ha parlato dell’arrivo del portoghese in giallorosso: “Roma è una città pregna di sentimenti, una città frustrata e delusa. Questo è stato uno schiaffo che la società ha dato a tutta la piazza. La mia prima reazione è stata subito positiva. L’avvento di Mourinho, in questo modo, è importantissimo ed emotivamente era un terremoto che serviva. Il colpo è geniale, l’oppio dei popolo. Ora i tifosi della Roma possono non più sognare, ma sperare”.

Spazio anche per il futuro di Edin Dzeko, in scadenza nel 2022: “Io credo che qualsiasi allenatore vorrebbe ripartire da lui, è un giocatore moderno. Sarebbe ridicolo perdere Dzeko per andare a prendere un altro attaccante e siccome Mourinho sa come si fa calcio, penso che lo voglia tenere. Mourinho deve amare Roma profondamente, con tutte le sue contraddizioni”.

Infine su Emanuel Vignato, gioiellino del Bologna che piace a tanti: “Per lui vedo una carriera sfolgorante, ma non mi assumo nessun merito. È un giocatore che ha tecnica e forza nelle gambe eccezionali, vince duelli anche se sembra un bambino. Sarà una sorpresa per tutto il calcio europeo. Vignato resterà a Bologna a causa della cecità degli altri club italiani ed europei. Come Bruno Fernandes: il mio scout mi aveva detto di prenderlo ma io non l’ho preso, non mi sono fidato”.