La Roma si allena a Trigoria in vista della sfida di Europa League contro il Manchester United. Ecco la situazione infortunati in casa giallorossa

Giornata di vigilia per la Roma, che domani sarà chiamata ad un autentico miracolo per centrare la qualificazione alla finale di Europa League. Contro il Manchester United si ripartirà dal 6 a 2 dell’andata. Mister Fonseca, per l’occasione, dovrà fare a meno di diverse pedine. Come appreso dalla nostra redazione, Carles Perez, ha svolto un lavoro individuale; allenamento personalizzato, invece, per Calafiori, El Shaarawy, Spinazzola e Veretout. Out, ovviamente, anche Pau Lopez, chiamato ad operarsi per la lussazione alla spalla sinistra.

Allenamento in gruppo, invece, per Pedro, Villar e Kumbulla. Nuovi problemi, infine, per Diawara, che aveva iniziato in gruppo e ha accusato un riacutizzarsi del fastidio al pube. Sarebbe dovuto essere al fianco di Fonseca in conferenza ma verrà sostituito da Ibanez.