Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Manchester United

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League tra Roma e Manchester United, Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Per me la professionalità è un valore sacro. Sto bene, sono qui oggi come lo ero il primo giorno: motivato, voglioso di fare il meglio per la Roma fino all’ultimo giorno. Mourinho è un grande allenatore, tutti noi lo sappiamo. Penso che farà un gran lavoro qui perché è un grande allenatore. Io vivrò questo momento con la stessa normalità focalizzato sul mio lavoro. Miracolo come Roma-Barcellona? Devo essere sincero, non è facile battere 4 a 0 il Manchester ma ho visto tante cose nel calcio, non esiste l’impossibile. Io credo in tutto”.

Fonseca ha proseguito la sua analisi: “Addio condiviso? Io onestamente penso che è tempo di seguire cammini diversi, devo confessare questo. United più riposato? Loro non hanno giocato col Liverpool, mi aspetto una partita difficile, loro hanno questo risultato che è confortante per loro, ma noi vogliamo vincere e lottare fino alla fine”.