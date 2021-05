Il Napoli perde Lobotka. Il centrocampista ieri si è sottoposto ad intervento di tonsillectomia. Out così come Koulibaly e Maksimovic

Piove sul bagnato in casa Napoli. Come raccontato, la stagione di Kalidou Koulibaly è praticamente finita, così come probabilmente quella di Maksimovic. Il difensore ex Torino è risultato positivo al Covid-19 e tra dieci giorni si sottoporrà al primo tampone di controllo.

Ma non è finita qui, gli ultimi aggiornamenti, arrivano direttamente dal sito ufficiale del Napoli: “Lobotka ieri si è sottoposto ad intervento di tonsillectomia. Il centrocampista azzurro riprenderà il lavoro tra due settimane”. Il giocatore dunque si rivedrà la prossima stagione.