C’è grande attesa per conoscere la seconda finalista di Champions League, Calciomercato.it vi offre Chelsea-Real Madrid in tempo reale

Sarà un derby inglese o una riedizione calcistica della guerra anglo-spagnola a decretare il vincitore della Champions League? La risposta arriverà a breve visto che questa sera Chelsea e Real Madrid si sfideranno nella semifinale di ritorno. Dopo l’1-1 dell’andata, i padroni di casa hanno il piccolo vantaggio del gol segnato in trasferta, ma anche la consapevolezza di aver sciupato veramente troppe occasioni in terra iberica. La squadra di Zidane, dal canto suo, spera di far valere il suo pedigree europeo e di impedire a Tuchel di giocarsi la seconda finale consecutiva di Champions nel giro di nove mesi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.