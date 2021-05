Cristiano Ronaldo sembra orientato a terminare la carriera allo Sporting CP, club dove è cresciuto: intanto arriva anche un ‘indizio’ social

Ronaldo o non Ronaldo. Il calciomercato della Juventus passerà in gran parte da CR7 e dalla sua eventuale permanenza in bianconero. Il portoghese ha ancora un anno di contratto, ma la stagione della squadra di Pirlo che potrebbe addirittura concludersi senza qualificazione in Champions League, sembra aver convinto definitivamente Ronaldo a cambiare aria in questi ultimi anni di carriera. Non solo, perché per CR7 sembra ormai presa la decisione su quella che sarà la sua ultima squadra: lo Sporting. Si tratta del suo primo club, quello dove è cresciuto e che gli ha permesso di arrivare al Manchester United e al grande calcio.

Un legame mai sopito quello col club di Lisbona e un indizio di questo affetto lo ha dato lo stesso Ronaldo sui social. Il campione della Juventus infatti ha fatto le sue congratulazioni su Instagram con un commento al post celebrativo della squadra di futsal dello Sporting che ha vinto la Champions League. “Complimenti, campioni!”, ha scritto Ronaldo a cui i portoghesi hanno subito risposto con un “Grazie, leone!” Il leona è il simbolo del club della capitale lusitana, qualcosa che è rimasto nel cuore di CR7. Anche i tifosi biancoverdi lo sanno e ovviamente si sono scatenati sotto al commento del numero 7 con centinaia di commenti che lo invitano a tornare a casa: “Vogliamo sentire il ‘siuuu’ all’Alvalade, ti aspettiamo a braccia aperte”. Sono passati più di 15 anni, ma certi legami non si spezzano.