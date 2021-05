Coronavirus, crollo dei morti over 70 in Gran Bretagna: arriva la terza dose

Arrivano dati molto incoraggianti dalla Gran Bretagna per ciò che concerne gli over 70: crollo dei morti

Secondo quanto evidenziato dai dati dell’Ons, equivalente britannico dell’Istat, emerge un vero e proprio crollo dei morti per Coronavirus tra gli over 70 in Gran Bretagna, ormai vaccinati in massa avendo superato nel Paese le 51 milioni di dosi. – 98% rispetto al picco dell’ondata di inizio 2021, alimentata dalla variante britannica.

Nadhim Zahawi, ministro per la Campagna Vaccinale del governo di Boris Johnson, ha inoltre annunciato che da settembre arriverà “un terzo richiamo” di vaccini aggiornati.