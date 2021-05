Altri club di Serie A e non solo sulle tracce di Noor Arabat, difensore marocchino approdato al Sassuolo nella scorsa sessione estiva di calciomercato







Stando alle informazioni di ‘footmercato.net’, un talento del Sassuolo è oggetto del desiderio di altre squadre di Serie A e di ben tre club di Premier League. Parliamo di Noor Arabat, difensore marocchino di soli 19 anni in forza nella Primavera neroverde attualmente sesta in classifica. Rapper non solo per hobby, il suo nome d’arte è Dinor Rdt, il classe 2002 è un ragazzo di grandi prospettive che il club emiliano ha strappato al Sochaux nello scorso calciomercato estivo. Per lui c’è già la fila.