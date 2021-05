I tifosi hanno scelto il bomber per Mourinho alla Roma, in vista del prossimo calciomercato c’è l’ex Inter Icardi

Mauro Icardi con Josè Mourinho alla Roma. Due ex interisti per far sognare i tifosi giallorossi. E’ quello che chiede la maggioranza dei votanti al sondaggio di Calciomercato.it. In vista della prossima estate, infatti, la società capitolina potrebbe preparare una rosa ancora più competitiva per favorire il lavoro del nuovo allenatore. Tra i reparti da rinforzare c’è anche l’attacco.

Calciomercato Roma, i tifosi hanno scelto: Icardi per l’attacco

Il profilo che stuzzica di più i sostenitori capitolini è Mauro Icardi del PSG, preferito dal 38,7% dei votanti. Al secondo posto c’è invece Andrea Belotti del Torino (32,7%), ben al di sopra della permanenza di Dzeko (20%) e dell’arrivo di Carlos Vinicius del Benfica ma in prestito con diritto di riscatto al Tottenham (8,7%).