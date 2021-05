Lucas Vazquez è nel mirino del Milan. L’esterno spagnolo vedrà scadere il proprio contratto con il Real il prossimo 30 giugno. Il giocatore parla così del suo futuro

Lucas Vazquez vedrà scadere il proprio contratto con il Real Madrid il prossimo 30 giugno. L’esterno spagnolo ha parecchio mercato ma la sua priorità è quella di restare a vestire la maglia della squadra per la quale fa il tifo. Il Milan osserva attento la situazione ed è pronto ad affondare il colpo qualora il giocatore non dovesse rinnovare.

Il club rossonero – come raccontato in Spagna nei giorni scorsi – è in prima fila qualora dovesse finire la sua avventura con i blancos. E’, infatti, già arrivato il no ad un’offerta importante da parte dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Milan, Vazquez: “Non so cosa succederà ma tiferò Real sempre!”

Lucas Vazquez – intervistato da ‘The Athletic’ – non ha chiuso ad un futuro lontano dalla Capitale spagnola: “Non so cosa succederà – ammette l’esterno – Non si sa mai cosa succederà in futuro. Sono fortunato a giocare per il Real Madrid, il club che tifavo da bambino. Se vado o rimango, qualunque cosa accada sarò sempre un tifoso del Real Madrid. Senza dubbio, i miei agenti stanno facendo un ottimo lavoro per ottenere il meglio per me “.

MIGLIOR STAGIONE – “Penso che sia stata la migliore della mia carriera, questo si evince anche dai numeri. All’inizio giocavo poco, poi quando ho avuto la possibilità al Camp Nou ho giocato tante partite di fila, giocando regolarmente. Questo mi ha dato la fiducia necessaria per sentirmi importante, un titolare, che è ciò di cui un giocatore ha bisogno per avere il meglio di sé “.

ZIDANE – “L’allenatore ha sempre il suo equilibrio, vuole che la squadra giochi in un certo modo e individualmente ti dà anche alcune istruzioni. Ma allo stesso tempo ti dice di giocare liberamente, di esprimerti sul campo, di essere te stesso, di giocare con sicurezza. Alla fine, questo aiuta il giocatore a ottenere il meglio da se stesso “.