Torna alla ribalta il nome di Zidane per la panchina della Juventus. Il tecnico potrebbe dire addio al Real Madrid a causa della eliminazione dalla Champions

Il Real Madrid saluta la Champions a un passo dalla finale. Le ‘Merengues’ buttate fuori, meritatamente dal Chelsea di Tuchel e così torna alla ribalta il possibile divorzio con Zinedine Zidane alla fine di questa stagione. A maggior ragione se il francese non dovesse riuscire nemmeno a mettere le mani sulla Liga: al momento Benzema e compagni sono secondi a pari merito col Barcellona e a due punti dall’Atletico capolista, a quattro giornate dal termine.

Il futuro di ‘Zizou’, naturalmente sul banco degli imputati per questa eliminazione, potrebbe essere alla guida della Nazionale francese post Europeo oppure in Italia, sulla panchina della Juventus, visto che è sempre uno dei preferiti di Andrea Agnelli per l’eventuale dopo Pirlo. A patto ovviamente che Agnelli resti presidente del club bianconero. Per la successione di Zidane al Real, invece, occhio anche a Massimiliano Allegri, già candidato autorevole per la panchina juventina. Il clamoroso intreccio è quindi dietro l’angolo.