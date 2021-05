Il chief football officer della Juventus, Fabio Paratici, è in scadenza di contratto a giugno: ecco il suo sostituto

In attesa di capire come finirà la stagione, con o senza l’accesso alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League, la Juventus deve ragionare anche su possibili cambiamenti dirigenziali. Il chief football officer Fabio Paratici è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo e, per la sua eventuale sostituzione, si sta facendo strada la pista che porta a Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli. A rafforzare questa ipotesi, arrivano le parole di Stefano Salandin, giornalista di ‘Tuttosport’, che parla anche di un possibile addio di Conte all’Inter e Pioli al Milan: “La Juve è una situazione da definire – le sue parole a ‘Radio Punto Nuovo’ – Sarei attento alla possibilità che Giuntoli possa finire lì. Conte? Non firmo sul fatto che resti all’Inter e Pioli non è certo che resti al Milan senza quarto posto“.