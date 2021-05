Il Paris Saint-German potrebbe confermare Kean alla corte di Pochettino. L’attaccante azzurro è nel mirino anche della Juventus per un possibile ritorno in bianconero

Tante incognite al Paris Saint-Germain dopo l’eliminazione nella semifinale di Champions League per mano del Manchester City di Guardiola. Non è bastato ieri sera l’ingresso in campo di Moise Kean per cambiare il volto della qualificazione, con Pochettino che ha dovuto rinunciare all’acciaccato Mbappe. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scaricati dal Barcellona | Juventus in agguato

Juventus, scatto PSG: la decisione su Kean

Proprio le incertezze sul futuro del fuoriclasse francese, al momento lontano dal rinnovo e che rimane il primo obiettivo del Real Madrid, potrebbero avvicinare Kean alla conferma sotto la Tout Eiffel. Il nazionale azzurro avrebbe convinto la dirigenza dei parigini, con il tecnico Pochettino soddisfatto del rendimento dell’ex Juventus come scrive la testata ‘Fichajes.net’. Il Dt Leonardo avrebbe infatti intenzione di rilevare l’intero cartellino del classe 2000, attualmente in prestito via Everton. Ancelotti non conterebbe per la prossima stagione su Kean, con il PSG che sarebbe pronto a versa una cifra intorno ai 30 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo il cartellino del giocatore.

In questo caso si chiuderebbero le porte per un eventuale ritorno di Kean alla Juventus, che ha messo l’attaccante sulla lista degli acquisti per rinnovare il reparto offensivo. Il nativo di Vercelli nella stagione in corso ha realizzato 18 reti in tutte le competizioni con la maglia del Paris Saint-Germain.