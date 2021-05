Calciomercato Juventus, rivoluzione in fascia: in tre per il dopo Alex Sandro

Calciomercato Juventus, Alex Sandro può essere uno dei partenti a fine stagione: i tre nomi seguiti dai bianconeri per sostituirlo

Grandi movimenti in vista in casa Juventus per il mercato ormai prossimo. La squadra bianconera cambierà diversi volti per il futuro e in lista cessioni può finire anche qualche big. E’ il caso di Alex Sandro, che ha dato un ottimo contributo in questi anni ma peccando a volte di continuità.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro in uno scambio col Chelsea?

Tre i principali nomi seguiti dalla dirigenza per rimpiazzare il brasiliano. ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione, partendo da un possibile scambio con il Chelsea per Emerson Palmieri, operazione che farebbe comodo a entrambe le società. L’esterno della Nazionale ha trovato poco spazio con i ‘Blues’ ma il suo valore è indubbio e a Torino potrebbe rilanciarsi alla grande. Piace, e molto, anche Robin Gosens, ma con l’Atalanta la trattativa si annuncia davvero in salita e non aiuterebbe il possibile inserimento nel discorso di Romero. Infine, occhio a Gayà, in uscita dal Valencia e attenzionato anche dall’Atletico Madrid.