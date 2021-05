Zanetti ha parlato del calciomercato Inter e ha fatto il punto su Lautaro Martinez

“Sono molto contento della notizia di Lautaro. Quando acquisti un giovane giocatore in Argentina, sogni che abbia l’evoluzione che ha subito Lautaro. Siamo andati a cercare un ragazzo di 20 anni e non ci siamo sbagliati”. Javier Zanetti ha parole dolci per Lautaro Martinez, attaccante 23enne tra i protagonisti dello scudetto dell’Inter. Il dirigente nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in ottica calciomercato.

Sulle voci attorno al futuro di Lautaro, Zanetti ha spiegato la sua posizione: “Quando hai dei buoni giocatori, molto probabilmente vorranno comprarli da te. È così. Lautaro, Lukaku, Barella… qui ci sono tanti giocatori che sono cresciuti di valore e oggi l’Inter ha un patrimonio economico importante – spiega a ‘La Nacion’ – I giovani sono tanti: Alessandro Bastoni ha 22 anni; Hakimi, anche lui 22 anni; Nicolò Barella, 24 anni; Skriniar, 26 anni; Lukaku ha 27 anni, Lautaro 23… Ci sono sei o sette giocatori che oggi, mi chiedo, chi non li vorrebbe nella loro squadra”.