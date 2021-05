Inter, Conte alla Juventus e Allegri nerazzurro | Il retroscena

Il noto agente Sabatino Durante ha parlato delle panchine di Juventus e Inter facendo un annuncio su Conte e Allegri









Dopo l’approdo di Mourinho alla Roma, la Serie A potrebbe vedere presto nuovi intrecci per le panchine delle big. Sabatino Durante, noto agente, ha fatto il punto su quanto potrà accadere nelle prossime settimane: “Se resta Agnelli alla Juve, allora torna Allegri. Conte può tornare alla Juve senza Agnelli, mentre può andare Allegri all’Inter, a quel punto – spiega a ‘Radio Punto Nuovo’ nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ – Sarri al Tottenham? L’unica perplessità è che non vuol fare il mercato”.

Durante ha parlato anche di Gattuso: “Ha richieste in Inghilterra, può rimanere anche fermo un anno. Anzi, gli farebbe anche bene. Ci ho parlato qualche settimana fa: quello che ha fatto a Napoli è ritenuto più che sufficiente. Se porta la squadra in Champions, ancor di più. Se volesse, potrebbe firmare domani alla Fiorentina, conta poco l’opinione di Pradé. Rino non è convinto di quello che c’è a Firenze: con un presidente che prende spesso decisioni d’impulso. Conosco Gattuso da quando aveva 15 anni: lo ritengo strapronto per tutte le grandi piazze”.