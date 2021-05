Calciomercato Inter, l’annuncio di Conte sul futuro

Calciomercato Inter, dopo la conquista dello scudetto Antonio Conte si racconta in una intervista e svela il suo futuro

E’ il momento della soddisfazione e dei festeggiamenti in casa Inter, dopo la vittoria di uno scudetto atteso undici anni. I nerazzurri si sono laureati campioni d’Italia con il grande contributo del tecnico Antonio Conte, uomo del momento e intervistato da ‘Le Iene’. Il tecnico pugliese ha raccontato le sue sensazioni e dato anche qualche indicazione per il suo futuro.

Calciomercato Inter, Conte: “Futuro? Ci sarà tempo per parlarne”

“Ho festeggiato in famiglia, è stata una grande soddisfazione per tutti noi – ha spiegato – Quando firmo per una squadra divento il suo primo tifoso, ma rimango un tifoso di tutte le squadre che ho allenato. Meglio cinque scudetti con la Juventus o questo? Tutte le vittorie sono importanti. Per il mio futuro, ci sarà tempo di parlarne con la dirigenza per fare le dovute valutazioni tutti insieme e scegliere per il bene dell’Inter, ora godiamoci il momento”.

Sugli avversari: “Mourinho che torna in Italia è una notizia bellissima per tutti quanti, gli auguro il meglio alla Roma tranne quando giocherà contro l’Inter. Tra noi c’è grandissimo rispetto, ma quando ci si affronta mors tua vita mea. Se Agnelli mi ha chiamato? Ho visto che ha fatto i complimenti al presidente Zhang e tanto basta”.