Calciomercato allenatori, dopo Mourinho il punto sugli altri grandi ritorni in Serie A: la situazione per Allegri, Sarri e Spalletti







L’annuncio di Mourinho alla Roma nella prossima stagione ha dato un grosso scossone al mercato degli allenatori. La mossa dei giallorossi apre a nuove prospettive, il ritorno dello ‘Special One’ in Serie A a undici anni di distanza dal Triplete con l’Inter potrebbe essere solo il primo di una lunga serie. Diversi i tecnici pronti a tornare in pista, lo scenario è quello di un vero e proprio parterre de roi che potrebbe comporsi al via della prossima stagione tra le panchine delle big. Facciamo il punto sul futuro di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, allenatori che hanno scritto pagine importanti del nostro campionato nelle scorse stagioni e che sono in attesa di una nuova occasione.

Calciomercato Juventus, sempre più vicini all’Allegri bis

Allegri era stato vicino anche alla Roma, prima che l’ipotesi di un ritorno alla Juventus prendesse il sopravvento. Il livornese, artefice in bianconero di cinque scudetti tra il 2015 e il 2019, di quattro coppe Italia, due Supercoppe e due finali di Champions League, potrebbe effettivamente riprendere il suo posto a Torino dopo due anni di intermezzo. E se con Sarri la serie di scudetti consecutivi della Juve si era allungata a nove, la scelta Pirlo decisamente non ha pagato, al punto che i campioni d’Italia uscenti vedono ancora a rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Allegri è al momento in pole position per la panchina della Juventus il prossimo anno, i rapporti con il presidente Agnelli, come noto, sono ottimali. Decisamente meno quelli con Paratici e Nedved, che non a caso sono in discussione, ma non da ora. Le prossime settimane aiuteranno a capire se ci sarà l’effettiva restaurazione, quello che appare estremamente difficile è la conferma di Pirlo, Champions o meno.

Calciomercato, futuro Sarri: Milan, Premier League o altro stop

Nel gioco degli intrecci, torna sempre la panchina della Roma, per la quale Sarri sembrava assolutamente in corsa prima della stasi. E della virata decisiva dei giallorossi su Mourinho. A questo punto, diverse le strade possibili per l’allenatore di Figline Valdarno. Raffreddatosi anche l’interessamento da parte del Tottenham, in Premier League ci pensa l’Arsenal ma occhio a possibili ribaltoni in casa Milan. La posizione di Pioli, con la frenata nel girone di ritorno che a messo a repentaglio il piazzamento Champions, non è più così salda come qualche tempo fa. E nel caso in cui i rossoneri restassero ancora una volta fuori dalla principale competizione europea, il Diavolo potrebbe pensare concretamente a Sarri, riallacciando i fili di un corteggiamento che c’era già stato nel 2015, un’altra epoca fa. Ma non è da scartare nemmeno la terza via, quella di un altro anno di stop, in mancanza di un accordo soddisfacente.

Calciomercato Napoli, le ultime su Spalletti

Vi abbiamo raccontato giorni fa del pressing di De Laurentiis su Spalletti. Il presidente del Napoli avrebbe identificato nell’ex tecnico di Roma e Inter il nome ideale per ripartire nella prossima stagione. Insanabile la frattura con Gattuso, che saluterebbe anche in caso di esito positivo della volata Champions. Restano ancora in ballo i nomi di Galtier e Italiano, ma la prima scelta del patron azzurro è proprio l’allenatore di Certaldo, per il quale sarebbe già pronto un biennale con opzione per il terzo anno. Anche in questo caso, poche settimane e sapremo.