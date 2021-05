Serie B, poker Empoli e promozione in A | Monza al terzo posto

Serie B, l’Empoli è la prima squadra a salire in Serie A dopo il 4-0 al Cosenza: il Monza batte il Lecce e sale al terzo posto

L’Empoli ritorna in Serie A. E’ il verdetto della 36esima giornata di Serie B, dopo il rotondo successo per 4-0 contro il Cosenza. Primo posto aritmetico per i toscani, che suggellano un torneo dominato. In terza posizione il Monza, che vince lo scontro diretto con il Lecce (1-0) e aggancia i pugliesi. Rimane seconda la Salernitana, che vince 2-1 a Pordenone a tempo scaduto.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Di seguito, tutti i risultati:

EMPOLI-COSENZA 4-0

MONZA-LECCE 1-0

PORDENONE-SALERNITANA 1-2

CHIEVO-CREMONESE 1-1

CITTADELLA-ENTELLA 1-0

VICENZA-BRESCIA 0-3

PESCARA-REGGIANA 1-0

PISA-VENEZIA 2-2

REGGINA-ASCOLI 2-2

SPAL-FROSINONE 0-1

CLASSIFICA: Empoli* 70 Salernitana 63 Monza e Lecce 61 Venezia 57 Cittadella 56 Chievo, Brescia e Spal 50 Reggina 49 Frosinone 46 Cremonese e Pisa 45 Vicenza 44 Pordenone e Ascoli 41 Cosenza 35 Reggiana 34 Pescara 32 Entella** 23

*promosso in Serie A

**retrocesso in Serie C