L’arrivo di Mourinho alla Roma fa esplodere i social: ironie, entusiasmo e sogni del popolo giallorosso e non solo per il colpo dei Friedkin

Il giorno della grande sorpresa, la Roma spiazza tutti: Mourinho è il nuovo tecnico dei giallorossi. Un arrivo inatteso che ovviamente scatena reazioni in tutto il mondo. Entusiasmo alle stelle per i tifosi capitolini, ma non manca l’ironia: c’è chi pensa ad uno scherzo con Mourinho che si trasforma in Lillo, ma c’è anche chi sogna un altro arrivo importante. “De Rossi come vice” sperano i tifosi capitolini. Ma intanto arriva Mourinho ed i social impazziscono…

Tra quanto la #Roma annuncia Totti con un ruolo alla Oriali al fianco di #Mourinho ? @TitolariPodcast — Leopoldo Carugati (@Carugo7) May 4, 2021

#Mourinho e più forte di me non c’è la faccio a vederlo con altri colori in Italia… — 🖤andre💙 (@andre1985s) May 4, 2021