Pep Guardiola torna in finale di Champions League e guida il Manchester City alla prima della sua storia. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Pep Guardiola ha commentato così la finale di Champions conquistata dal suo Manchester City. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore spagnolo.

PRIMA FINALE – “È un risultato incredibile. Da 10-12 anni questa società ha investito con tanti soldi, ma non solo. Ci sono tante cose che funzionano in questo club. Per noi è un traguardo incredibile. Nel primo tempo loro hanno fatto meglio, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio noi e controllato, segnando in contropiede. Il PSG ha eliminato Barcellona e Bayern Monaco, è un gran risultato per noi”.

ASSENZA PRIMA PUNTA – “Ho sempre pensato che in area di rigore si deve arrivare con tanti giocatori, e non averli già lì. Magari in finale giocheremo con un attaccante, vedremo. Ci godiamo questo momento”.

RITORNO IN FINALE – “Sono un allenatore migliore, l’esperienza in Germania e qui mi hanno aiutato tanto. Sono stato fortunatissimo ad allenare tre club incredibili come Barcellona, Bayern e Manchester City. Questa finale è ancora più speciale, essendo la prima del club”.