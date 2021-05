CMIT TV | Roma, arriva José Mourinho: tutte le ultime in DIRETTA

Appuntamento su CMIT TV per la notizia del giorno: l’arrivo di José Mourinho a Roma per la prossima stagione al posto di Paulo Fonseca

Nuovo appuntamento con CMIT TV per commenta la notizia del giorno con la redazione di Calciomercato.it in diretta dalle 19:00. Dopo l’annuncio in mattinata della separazione con Paulo Fonseca, che al termine della stagione non sarà più l’allenatore della Roma, la società giallorossa ha annunciato che a guidare la prima squadra da giugno ci sarà José Mourinho. Il tecnico portoghese torna in Italia dopo undici anni aver vinto tutto con l’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

Conduce Alessandro Montano, con ospiti Mirko Calemme e Fabrizio Biasin. Intervengono Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, e Fabiano Santacroce, ex difensore di Napoli e Parma tra le altre.