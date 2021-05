Città del Messico, il ponte della metropolitana cede | Bilancio drammatico

Un evento drammatico è avvenuto nelle ultime ore a Città del Messico. Un ponte è, infatti, crollato al passaggio della metropolitana: il bilancio di vittime e feriti è tragico









Il Sud America e il mondo intero sono scossi da quanto è accaduto a Città del Messico. Nel sud della Capitale si è verificata, infatti, una vera e propria strage. Al passaggio di un treno presso la linea 12, un ponte dell’Aerotrén, la metropolitana sopraelevata, ha ceduto avendo conseguenze tragiche, con diversi morti e molti feriti già registrati. L’incidente è avvenuto presso la stazione di Olivos.

I soccorsi sono stati sospesi per paura di nuovi crolli e sono ripresi tramite l’utilizzo di una gru. Il bilancio, però, già ora è drammatico: sono 20 i morti accertati e 70 feriti. Purtroppo tra le persone decedute ci sarebbero anche dei minori. L’incidente è avvenuto quando in Messico si registravano le 22,30 ed è stato documentato attraverso le telecamere di sicurezza presenti sul posto. Il sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha parlato dopo il tragico avvenimento, affermando: “Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell’incidente”. Occorre, dunque, far chiarezza su quanto successo ma che intanto configura una vera e propria strage tra morti e feriti nella capitale.