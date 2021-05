Niente rimonta per il PSG, che orfano di Mbappe non riesce nell’impresa di ribaltare la sconfitta dell’andata. Il Manchester City vince pure il ritorno: Guardiola va in finale

Ci si aspettava un’altra grande partita tra Manchester City e PSG, con i francesi chiamati a una grande impresa dopo il ko casalingo dell’andata. Invece all’Etihad sono di nuovo gli inglesi a festeggiare una vittoria e soprattutto la qualificazione in finale di Champions League per la prima volta nella loro storia. Finisce 2-0 per la squadra di Pep Guardiola e l’eroe della serata, così come della semifinale in generale, ha un nome e cognome: Riyad Mahrez.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’algerino, dopo il gol dell’andata, stasera firma una doppietta da sogno facendo un gol per tempo, rispedendo a casa Neymar e compagni. Non c’era Mbappe e l’assenza si è fatta sentire parecchio, poi il PSG resta anche in 10 uomini per l’espulsione di Di Maria per un fallo di reazione su Fernandinho. Grandi prestazioni soprattutto di Ruben Dias e Mahrez oltre a Foden e i solidi De Bruyne e Fernandinho. Nel PSG male Neymar e Icardi, bene Keylor Navas che evita guai peggiori. Il 29 maggio il Manchester City potrà sfidare una tra Chelsea e Real Madrid, che scenderanno in campo domani sera dopo l’1-1 di Valdebebas.