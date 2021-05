La Roma in mattinata ha annunciato la separazione da Fonseca. Ora è tempo di pensare al futuro: tra i possibili candidati attenzione alla pista Mourinho







In tarda mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale, Paulo Fonseca non è più l’allenatore della Roma. Il club giallorosso è adesso chiamato a pensare al futuro: i Friedkin non possono sbagliare guida tecnica. I nomi accostati ai capitolini sono solamente di prestigio, a partire da Massimiliano Allegri, fino ad arrivare a Maurizio Sarri, con il quale ci sono stati diversi contatti. In queste ore si è parlato anche di un Sarri pronto a firmare un contratto da quattro milioni a stagione più bonus ma vi abbiamo raccontato anche che la trattativa tra la Roma e l’allenatore ex Napoli non è decollata come ci si aspettava, dopo l’ufficialità dell’addio di Fonseca, e sta vivendo una fase di stand-by.

Calciomercato Serie A, Mourinho per la Roma

Ma per il collega Stefano Salandin, che si è esposto attraverso il proprio profilo Twitter, la panchina della Roma sembra destinata ad un altro top mister, José Mourinho. Il tecnico portoghese, che ha chiuso da giorni la su avventura con il Tottenham, in un’intervista, ha aperto ad un futuro in Serie A.

Salandin non fa esplicitamente il nome di Mourinho ma nel mondo del calcio lo Special One è certamente l’ex allenatore dell’Inter.