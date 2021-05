Calciomercato, sorpasso Juve | Colpo a zero in Serie A!

Possibile nuovo colpo a zero per la Juventus: sorpasso a PSG e Atletico Madrid. Tutti i dettagli

Ipotesi Hysaj per la Juventus di Pirlo. Da sempre attenta alle occasioni a parametro zero sul calciomercato, la dirigenza bianconera potrebbe tornare a pescare in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, la Juve sarebbe pronta a sorpassare Atletico Madrid e PSG per il terzino albanese del Napoli. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e, salvo sorprese, non rinnoverà con il club azzurro. Sulle sue tracce ci sarebbero anche ‘Colchoneros’ e Paris Saint-Germain, ma come riferito dal quotidiano spagnolo i bianconeri potrebbero presto affondare il colpo per Hysaj. Staremo a vedere.