Clamorosa indiscrezione per il futuro di Gasperini: il tecnico è stato contattato dal Tottenham per la prossima stagione

Con José Mourinho esonerato dal Tottenham, gli Spurs sono in cerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione. L’idea della squadra londinese è quella di puntare in Italia per emulare Chelsea, che si è affidata a Conte e Sarri in questi ultimi anni, o l’Everton, guidato da Ancelotti. Il nome scelto dalla dirigenza del Tottenham è quello di Gian Piero Gasperini.

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo-Atalanta, Pairetto sotto accusa: furia Gasperini

Calciomercato Atalanta, possibile addio per Gasperini

A riportarlo è Duncan Castles nel suo podcast su Spreaker ‘The Transfer Window’, durante il quale è stato confermato che i contatti sono stati avviati. Il primo obiettivo era Erik ten Hag, attuale tecnico dell’Ajax che però ha deciso di rinnovare con i Lancieri piuttosto che lanciarsi in un’altra avventura. Per questo la dirigenza londinese ha fissato l’obiettivo sull’ex tecnico di Genoa e Inter. Con l’Atalanta al secondo posto in classifica nonostante le costanti defezioni di Josip Ilicic e la cessione del ‘Papu’ Gomez a gennaio, la visibilità di Gasperini è oramai alta anche in Europa, dopo due Champions League disputate a buoni livelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, occhi puntati sulla Bundesliga

Duncan Castles afferma anche che al momento la risposta da parte di Gasperini è stata positiva, aprendo alla possibilità di ragionare sull’arrivo sulla panchina degli Spurs. A 63 anni arriverebbe così la prima esperienza estera per l’allenatore di Grugliasco.