A poche giornate dal termine arriva la decisione ufficiale del Valencia dopo la sconfitta in rimonta col Barcellona

Il Barcellona è ancora in corsa per il titolo. Tutte le prime quattro squadre della classifica hanno vinto nell’ultima giornata e quindi possono ancora sperare di sollevare al cielo la Liga. Atletico Madrid, Real, Barcellona e Siviglia si sfideranno fino all’ultimo con i blaugrana che hanno rischiato seriamente di uscire proprio in questo turno dalla lotta. Al 50′, infatti, il Valencia era in vantaggio prima che Messi salisse in cattedra con una doppietta ribaltando il risultato fino al 3-2 definitivo. Se Koeman però gioisce, dall’altra parte c’è chi invece ha vissuto gli ultimi minuti sulla sua panchina.

Con un comunicato ufficiale, infatti, il Valencia ha annuciato di aver esonerato il tecnico Javi Gracia come allenatore della prima squadra: “Il club vuole ringraziarlo pubblicamente per il suo lavoro e la dedizione in questi mesi e gli augura i migliori successi per il futuro”. Contestualmente, i ‘pipistrelli’ hanno anche reso noto che sarà il vice Salvador Gonzalez ‘Voro’ a dirigere in maniera provvisoria la squadra. Il Valencia è in una situazione di classifica di piena emergenza, ad appena 6 punti sulla zona retrocessione con tre sconfitte e tre pareggi nelle ultime sei partite”.