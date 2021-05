Napoli, De Laurentiis jr attacca: “Mazzoleni al Bar”

Edoardo De Laurentiis ha portato una storia su Instagram dopo il pareggio del Napoli contro il Cagliari

Il Napoli pareggia contro il Cagliari e mette a rischio la qualificazione in Champions League, ora distante due punti in classifica. Ieri gli azzurri hanno subìto la beffa nei minuti di recupero ma hanno recriminato per la rete annullata ad Osimhen nel secondo tempo per un leggero tocco su Godin, poi rovinato a terra. Edorardo De Laurentiis, figlio del patron Aurelio, ha quindi affidato il suo pensiero ai social.

Chiaro il messaggio su Instagram del vicepresidente del Napoli: “Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo della SSC Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, utilizzo var… e poi? Accade l’impossibile… Mazzoleni al bar, no al Var”.