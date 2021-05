Le parole di Romelu Lukaku, che ha festeggiato lo scudetto, in giro per Milano. Ecco le sue dichiarazioni

Romelu Lukaku è il grande protagonista dello scudetto dell‘Inter. L’attaccante belga ha voluto festeggiare il titolo facendo un giro in macchina per Milano: “Sono molto contento per gli interisti nel mondo – afferma il bomber, intercettato dai microfoni di Sky Sport -. Sono contento per la squadra, per il mister, per lo staff e per il presidente. Sono orgoglioso di giocare per questa squadra. Milano? E’ il momento di festeggiare con la gente e sono voluto uscire per vedere i tifosi. E’ stato l’anno più bello della mia carriera, spero di poter continuare così”.