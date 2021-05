DIRETTA Serie A, Torino-Parma 0-0 | Partiti – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra le squadre di Nicola e D’Aversa in tempo reale

Il Torino ospita il Parma nel delicato monday night che chiude la 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Da una parte i granata di Nicola vogliono bissare la vittoria dell’andata (3-0) per lasciare il Benevento da solo al terzultimo posto in classifica. Dall’altra i gialloblu di D’Aversa non possono perdere per non certificare aritmeticamente la retrocessione in B. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Bruno Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Gervinho, Cornelius. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Napoli 67, Lazio* 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese 39, Bologna 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Spezia 34, Cagliari 32, Torino** 31, Benevento 31, Parma* 20, Crotone 18.

* una partita in meno

** due partite in meno