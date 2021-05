Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 34esima giornata. Da Inter e Juventus a Milan, Atalanta e Verona: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Torino e Parma, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nella trentaquattresima giornata di campionato ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Negli anticipi del sabato, due gol annullati per fuorigioco: Volpi cancella la rete di Lasagna in Verona-Spezia e Prontera quella di Lukaku in Crotone-Inter. Stesso discorso ieri nel delicato match tra Sassuolo e Atalanta: Pairetto toglie il gol a Locatelli per offside di Raspadori a inizio azione. Nella stessa gara, il fischietto piemontese conferma il cartellino rosso mostrato a Gollini dopo aver rivisto il fallo al monitor a bordocampo.

Serie A, quindicesima giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Verona-Spezia 2-1

Crotone-Inter 0-3

Milan-Benevento 2-0

Lazio-Genoa 4-3

Bologna-Fiorentina 3-3

Napoli-Cagliari 1-1

Sassuolo-Atalanta 2-1

Udinese-Juventus 1-2

Sampdoria-Roma 2-0

Torino-Parma stasera

CLASSIFICA REALE: Inter punti 82, Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Napoli 67, Lazio* 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese 39, Bologna 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Spezia 34, Cagliari 32, Torino** 31, Benevento 31, Parma* 20, Crotone 18.

* Una partita in meno

** Due partite in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Inter punti 81, Juventus 76, Atalanta 67, Milan 67, Napoli 65, Lazio* 57, Roma 56, Sassuolo 55, Verona 44, Sampdoria 44, Bologna 41, Udinese 40, Fiorentina 39, Torino** 38, Genoa 35, Cagliari 33, Spezia 33, Benevento 25, Parma* 19, Crotone 18.

* Una partita in meno

** Due partite in meno