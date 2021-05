Calciomercato Spezia, nuovo bomber per Italiano

Nome nuovo in ottica calciomercato Spezia. Per l’attacco di Italiano, mirino puntato sul bomber balcanico Ozegovic

Lo Spezia culla il sogno salvezza, ma serve qualche gol in più. Il capocannoniere della formazione ligure, finora, è Nzola con 9 reti. Ma il centravanti angolano è fermo dal girone di andata. Nessuno è in doppia cifra, a riprova del fatto che la squadra di Vincenzo Italiano punta molto sul collettivo. Ad ogni modo, qualora centrasse la permanenza in Serie A, la società bianconera gli regalerà un nuovo attaccante. A tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sul taccuino delle ‘Aquile’ è finito anche il nome di Ognjen Ozegovic. Si tratta di una prima punta serba di origini bosniache classe 1994 che può agire anche da ala. Sotto contratto fino al 2022 con i turchi dell’Adanaspor, con cui ha messo a segno 14 gol in 24 presenze in campionato, l’ex Darmstadt e Partizan Belgrado può liberarsi a costi contenuti.