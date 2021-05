Continuano a piombare corteggiatrice per Hysaj: il terzino del Napoli andrà via a parametro zero in estate, per lui c’è anche una big spagnola







Dalla Spagna sono certi, anche l’Atletico Madrid è interessato a Elseid Hysaj, un corteggiamento che va avanti da tempo per il terzino sinistro albanese e che non si è mai concretizzato sul serio a causa di qualche problema durante le trattative. Quest’estate, però, i Colchoneros potrebbero riprovarci perché l’azzurro lascerà Napoli a parametro zero, nonostante si debbano comunque fare i conti con altre big d’Italia e d’Europa. Per lui, infatti, è forte anche l’interesse di Paris Saint-Germain, Roma e Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.