Il Parma è ufficialmente retrocesso in Serie B. Senza la salvezza i gialloblu non sono obbligati a riscattare Andrea Conti, che farà dunque ritorno al Milan

Andrea Conti è destinato a far ritorno al Milan. Il terzino ha lasciato i rossoneri a gennaio, trasferendosi al Parma, con la formula del prestito, con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. La squadra di D’Aversa stasera è ufficialmente retrocessa, dopo il ko contro il Torino. Una retrocessione che di fatto ripoterà Conti a Milanello.

Il futuro dell’ex Atalanta, poi, sarà davvero tutto da scrivere. Con il possibile ritorno di Diogo Dalot al Manchester United, per fine prestito, non è da escludere una permanenza in rossonero come vice Calabria.