Calciomercato Lazio, è già finita | Telefonata a Muriqi

Muriqi torna al centro dei rumors di calciomercato Lazio. Il centravanti kosovaro non ha convinto Inzaghi e può andare via

Doveva essere il grande colpo estivo per la Champions League. Arrivato dal Fenerbahce per 20 milioni di euro (bonus inclusi), Vedat Muriqi non è riuscito ad imporsi con la maglia della Lazio. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi gli ha sempre preferito la coppia Immobile-Correa, con Caicedo prima alternativa. Un gol in Coppa Italia ed uno in Serie A, dove ha raccolto 22 presenze, di cui solo tre da titolare e nessuna per tutti i 90 minuti. Il 27enne centravanti kosovaro, quindi, potrebbe fare le valigie già a giugno, magari per fare ritorno in Turchia. Secondo il portale ‘sabah.com’, infatti, Emre Belozoglu gli avrebbe fatto una telefonata per tastare la possibilità di riportarlo al Fenerbahce, magari in prestito.