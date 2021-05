L’Inter nelle prossime settimane pianificherà il mercato estivo dopo la conquista dello scudetto. Addio vicino per Young senza il rinnovo di contratto

Una stagione vissuta da comprimario quella di Ashley Young all’Inter. Punto fermo nella scorsa stagione, l’ex capitano del Manchester United ha perso piano piano la titolarità sulla corsia mancina nerazzurra dopo il ritorno di Perisic e l’arrivo di Darmian, quest’ultimo jolly prezioso e decisivo soprattutto nel finale di campionato. L’Inter riporta lo scudetto in bacheca dopo il lungo dominio della Juventus, con diversi elementi però della rosa di Antonio Conte che potrebbero fare le valigie in estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inter, Young torna al Watford senza il rinnovo di contratto

Agli incerti Vidal, Kolarov e Pinamonti si aggiunge anche Young, il cui contratto con la società di Suning è in scadenza il prossimo 30 giugno. La dirigenza di Viale della Liberazione, risolte le questioni più impellenti legate alla situazione finanziaria del club e al futuro di Conte in panchina, si siederà attorno ad un tavolo anche per pianificare le strategie per la finestra di mercato e nel possibile per puntellare La Rosa a disposizione dell’allenatore salentino. Ai nastri di partenza della nuova stagione potrebbe però non figurare Young, con i rumors in merito ad un ritorno in patria del duttile esterno inglese che si fanno sempre più insistenti. E’ soprattutto il Watford, neo-promosso in Premier League, a corteggiare il classe ’85. Come riporta ‘Sky Sport’, il sodalizio della famiglia Pozzo avrebbe aperto i colloqui per un nuovo trasferimento a Londra di Young.

Se l’Inter non dovesse offrirgli il rinnovo contrattuale, il Watford avrebbe grosse chances di riportare il giocatore in quel di ‘Vicarage Road’ questa estate. Young, a quel punto, lascerebbe l’Inter da svincolato e avrebbe la possibilità di accasarsi a parametro zero nelle fila della squadra londinese.