Calciomercato Inter, da Eriksen a Lautaro Martinez | Tutti i big in bilico

L’Inter sta ancora festeggiando lo scudetto, ma attenzione a quanto potrebbe avvenire in tema di calciomercato. I nerazzurri, infatti, passato la scia del trionfo in Serie A, dovranno programmare al meglio ciò che potrebbe avvenire nelle prossime ore. Beppe Marotta è stato chiaro nelle ultime ore sulle prospettive per il prossimo futuro: non saranno permessi grandi investimenti per via delle recenti ristrettezze economiche. Allo stesso tempo, si parla di un importante sacrificio per il mercato nerazzurro, in modo da finanziare alcuni colpi mirati in varie zone del campo.

Il tal senso, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, diversi big potrebbero improvvisamente essere in bilico. Tra questi, occhio a Lautaro Martinez: l’attaccante argentino piace è vicinissimo al rinnovo con la Beneamata, impostato ormai da diversi mesi. Non vanno escluse, però, sorprese in ottica Barcellona. Il club blaugrana un anno fa sembrava a un passo dal Toro e potrebbe tornare alla carica. Se le cifre dovessero essere molto alte, non sono escluse sorprese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, quattro big in bilico: da Eriksen alla difesa

Allo stesso tempo, nonostante una grande seconda parte di stagione, bisogna tenere d’occhio il futuro di Christian Eriksen. Per lui potrebbe verificarsi un ritorno di fiamma in Premier League, dove ha fatto benissimo con la maglia del Tottenham. Ha un ingaggio pesante e se dovessero verificarsi le condizioni giuste potrebbe tornare in Inghilterra.

Allo stesso tempo, occhio ai profili di Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Hanno grande mercato dopo un’ottima stagione. Bisognerà prestare attenzione soprattutto al futuro dell’olandese: il centrale, infatti, pare essere in rotta con la Seg e sempre più vicino a Mino Raiola. E, si sa, con lui nessuno è certo della permanenza. In ogni caso, è più facile che i due centrali restino: l’Inter non vorrebbe toccare una difesa che è stato uno dei punti di forza quest’anno.