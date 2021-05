Serie A, Udinese-Juventus | Voti, pagelle e tabellino primo tempo

Voti e tabellino del primo tempo di Udinese-Juventus, match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A

La Juventus affronta quest’oggi l’Udinese in un match che potrebbe configurarsi come decisivo per la lotta Champions League. I padroni di casa partono con grande aggressività e riescono ben presto a sbloccare il risultato con Molina. I bianconeri cercano immediatamente la reazione ma devono sfidare il muro difensivo e l’aggressività dei friulani. La Juventus prende campo e si avvicina al gol con un colpo di testa di Weston McKennie su azione da calcio piazzato. Grande occasione per Ronaldo, ma il suo tentativo non trova la porta. Il primo tempo termina con il vantaggio dei padroni di casa per 1-0. Di seguito i voti e il tabellino di Udinese-Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

UDINESE

Scuffet 6

Becao 6

Nuytinck 6,5

Bonifazi 6

Molina 7

De Paul 6,5

Walace 6

Arslan 6

Stryger Larsen 6

Pereyra 6

Okaka 6

All. Gotti 6,5

JUVENTUS

Szczesny 5

Danilo 6

Bonucci 6

De Ligt 6

Alex Sandro 6

Cuadrado 6

McKennie 5,5

Bentancur 6

Bernardeschi 5,5

Dybala 6

Ronaldo 5,5

All. Pirlo 6

TABELLINO

UDINESE-JUVENTUS 1-0

10′ Molina

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: 44′ Arslan

Espulsi:

Note: recupero 0′