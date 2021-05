La Juventus sorpresa in avvio di partita dall’Udinese: i friulani passano con una rete di Molina e i tifosi juventini si scatenano sui social









Snodo fondamentale della Juventus nella corsa Champions: contro l’Udinese, Pirlo deve approfittare del mezzo passo falso di Atalanta e Napoli. La partita però si è messa subito male per gli ospiti: l’Udinese ha, infatti, approfittato di una dormita della retroguardia della Juve per andare in gol con Molina. Una rete che vede tra i colpevoli anche Szczesny, non pronto sulla conclusione dell’avversario. Così i tifosi sui social si scatenano contro di loro e lo criticano anche in maniera pesante. Nelle ultime settimane, il polacco è stato al centro anche di voci di mercato: Calciomercato.it vi ha raccontato del possibile clamoroso intreccio con Donnarumma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet sul portiere della Juventus

Ormai basta solo tirare in porta con Szczesny. Che schifo#Jvtblive — Intenditore (@IntenditoreJuve) May 2, 2021