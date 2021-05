Serie A, Sampdoria-Roma 2-0: Fonseca rischia anche il settimo posto

Sconfitta per la Roma sul campo della Sampdoria per 2-0: ora il settimo posto è a rischio e Fonseca è sempre più vicino all’addio

Continua il pessimo momento della Roma di Paulo Fonseca. Un periodo nero per i giallorossi, che giovedì scorso hanno subito sei gol in semifinale di Europa League contro il Manchester United. La sconfitta di Marassi di questa sera ha certificato ancor di più la pessima difesa della squadra di Fonseca, che sembra che abbia mollato completamente. Un bel rischio, considerando che il Sassuolo vuole qualificarsi per la Conference. La Sampdoria si è imposta grazie alle reti di Adrien Silva, il 100esimo gol subito dalla Roma dall’arrivo di Fonseca, e di Jakub Jankto.

Dopo il 2-0, la Roma ha avuto una ghiotta occasione per riaprire il match con Edin Dzeko dal dischetto. Assenti Veretout e Pellegrini, il bosniaco non ha però sfruttato il tiro dagli undici metri che infatti è stato neutralizzato da Audero. Nel secondo tempo spazio anche al ritorno in campo di Pastore e dall’esordio in Serie A del centrocampista gambiano classe 2001, Darboe. Poche note positive per i giallorossi, a differenza della Sampdoria che è riuscita a consolidare il 9° posto in classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 82 punti; Milan 69; Atalanta 69; Juventus 69; Napoli 67; Lazio* 64; Roma 55; Sassuolo 53; Sampdoria 45; Verona 42; Udinese 39; Bologna 39; Genoa 36; Fiorentina 35; Spezia 34; Cagliari 32; Torino** 31; Benevento 31; Parma* 20; Crotone 18

**Due partite in meno *Una partita in meno