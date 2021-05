Sassuolo-Atalanta, Gasperini sul rigore: “Diventa difficile fare polemica”

Gian Piero Gasperini ha parlato dopo il pareggio ottenuto dalla sua Atalanta nella gara di Serie A contro il Sassuolo

Amareggiato per il pareggio della sua Atalanta contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune parole a fine gara. Il tecnico ha voluto evitare le polemiche arbitrali: “Ormai l’Inter lo scudetto lo aveva vinto. A me interessa che oggi, come a Roma, c’era la possibilità di avere il bottino pieno – spiega ai microfonidi ‘Sky Sport’ – Rigore? No, guarda… parliamo della prossima partita. Diventa veramente difficile entrare in polemica”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo-Atalanta, Pairetto sotto accusa: furia Gasperini

Gasperini ha proseguito la sua disamina: “Ci sono tre partite la prossima settimana, speriamo bene. Abbiamo giocato in inferiorità numerica e nonostante questo abbiamo fatto gol. Nel finale abbiamo provato a vincere e non ci siamo riusciti”.