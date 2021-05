Sassuolo-Atalanta, Gasperini nei guai | Rosso diretto per Gollini

Dopo venti minuti dal fischio d’inizio di Sassuolo-Atalanta è arrivata l’espulsione per Gollini: in dieci gli uomini di Gasperini



Sono bastati 20′ minuti a Sassuolo-Atalanta per accendersi. Sugli sviluppi di un contropiede dei padroni di casa, Boga si è involato verso la porta ed è stato abbattuto da Gollini fuori dall’area di rigore. L’arbitro Pairetto non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino rosso per il portiere dei bergamaschi: la sanzione, poi, è stata confermata anche da un controllo al VAR. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Non una situazione semplice per la compagine di Gasperini, che dovrà affrontare tutto il match in inferiorità numerica. Ricordiamo che, senza una vittoria odierna dell’Atalanta, l’Inter sarebbe automaticamente campione d’Italia.