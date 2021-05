La Roma ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro la Sampdoria: out anche Pellegrini, il motivo

La Roma si prepara ad affrontare il match contro la Sampdoria. L’incontro, valido per la 34esima giornata di Serie A, è in programma questa sera alle ore 20:45. Nel frattempo, mister Fonseca ha reso nota ufficialmente la lista dei convocati. Tante assenze a causa degli infortuni e a ciò si aggiunge anche il forfait di Lorenzo Pellegrini. Il romano, infatti, è rimasto nella capitale. La compagna Veronica sta per partorire e il centrocampista ha preferito restarle accanto in attesa della nascita del secondo figlio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Di seguito la lista dei convocati di Fonseca. Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres. Centrocampisti: Cristante, Villar, Pastore, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral.

Emanuele Tavano